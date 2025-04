Ex-BBB Lumena rebate julgamentos por produzir conteúdo adulto: "Não apaga meu diploma"

"Gosto [de fazer fotos sensuais], mas isso não anula as minhas três pós-graduações", diz Lumena Aleluia - (crédito: Reprodução/Instagram)





Lumena Aleluia, que ganhou notoriedade após sua participação no BBB 21, resolveu investir na produção de conteúdos em sites para maiores de 18 anos, e se incluiu no time de celebridades que passou a faturar com o ‘hobby’.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital apontou que, mesmo com formações acadêmicas e uma carreira consolidada na Psicologia, ainda é alvo de julgamentos pelo trabalho em plataformas como OnlyFans e Privacy.

"Não apaga meu diploma"

"Gosto [de fazer fotos sensuais], mas isso não anula as minhas três pós-graduações. Tenho mestrado, pós-especialização, graduação, intercâmbio internacional… Só falo três línguas! (risos) Mas isso não anula minha experiência de me libertar. Não é sobre isso, é sobre o equilíbrio", disparou Lumena.

Sem papas na língua, a ex-BBB destacou sua insatisfação com os diversos julgamentos moralistas sobre sua personalidade. "A gente tá em 2025, um momento que a gente fala de empoderamento, de liberdade. Mas tudo com a cafona. Então eu prefiro brincar e levar para o palco", disparou.

