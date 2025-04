Filha de Flávia Alessandra detona estilo cintura baixa: "Gordofóbica e horrível"

Giulia Costa engrossou críticas contra o retorno das calças de cintura baixa à moda, e classificou o retorno como um "desrespeito". O desabafo foi feito por ela durante uma conversa sobre as roupas que "amavam vestir, mas hoje, morrem de vergonha por ter usado".

Durante o videocast Pé no Sofá Pod, ao qual apresenta com a mãe, a atriz Flávia Alessandra, ela apontou sua percepção: "[Sempre] tem alguma coisa que lá atrás você colocou e, hoje, fala: ‘Não me vejo’. Eu, por exemplo, tive o momento balonê e, hoje, não me vejo mais, e calça baggy de cintura alta, que é tudo junto", disse.

"Gordofóbica e horrível"

Giulia Costa, por sua vez, mencionou as peças de cintura baixa como exemplo de tendência de moda que considera gordofóbica. "Cara, sério, porque fazem isso? É um desrespeito com quem tem quadril, é a moda gordofóbica voltando com tudo. É horrível cintura baixa", disparou.

A filha de Flávia Alessandra, por sua vez, argumentou que não se sente confortável em usar peças que lhe apertam. "Eu prezo muito pelo meu conforto em roupa, eu preciso estar confortável numa roupa. Se a roupa me aperta, acho que pode ser um sinal de que não tenho uma relação muito saudável com meu corpo, pode ser um pouco disso, mas se a roupa me aperta o mínimo que seja, não consigo usar", concluiu.

