Davi Brito terá que dividir prêmios do BBB com ex-companheira, decide Justiça

A Justiça decidiu, na última sexta-feira (4/4), que a empreendedora Mani Reggo, ex-companheira do vencedor da edição de 2024 do Big Brother Brasil, Davi Brito, tem direito a parte dos prêmios conquistados por ele. A decisão reconhece, em primeira instância, a relação estável que os dois tinham antes e durante a participação do hoje influenciador — que pode recorrer da decisão — no reality. O processo corre de forma sigilosa e as informações foram obtidas pela coluna F5, da Folha de S.Paulo. Leia também: Davi Brito anuncia que será pai: "Todos os exames já foram feitos"

De acordo com documentos obtidos pelo portal, Celsilene Rego, conhecida como Mani, pode ter direito a R$ 3 milhões. Essa quantia incluiria parte do prêmio final do programa vencido por Davi (cerca de R$ 2,3 milhões), e de prêmios de provas ganhas pelo jogador durante o reality — dois carros avaliados em R$ 700 mil.

A Justiça entendeu, na decisão, que, apesar de não serem casados, Davi e Mani viveram como marido e esposa por pelo menos um ano. Embora tenha reafirmado diversas vezes a relação durante o BBB, Brito disse no programa Mais Você, logo após sair vencedor do reality, que ele e a companheira estavam “se conhecendo” e não eram casados. Leia também: Mani Reggo abre o jogo sobre primeiro contrato como influenciadora

Logo depois, o relacionamento terminou, apesar de Davi ter entrado na casa do Big Brother prometendo a Mani que continuariam juntos após o fim do programa — conforme ela contou em entrevista à Record.