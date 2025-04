Criador de 'The White Lotus' cortou cena de sexo do último episódio

Passado o episódio final da terceira temporada de The White Lotus, o criador Mike White afirmou que cortou uma cena de sexo importante para uma das personagens do último capítulo. Segundo o cineasta, o episódio já estava longo demais e a sequência adicionaria mais dez minutos de duração.

White confirmou que Piper (Sarah Catherine Hook) voltaria do monastério convencida a abraçar mais seus desejos, o que a levaria a dormir com Zion (Nicholas Duvernay), filho de Belinda (Natasha Rothwell), encerrando seu arco na temporada. "Uma parte cortada, o que é decepcionante, é que ela decide perder a virgindade no roteiro do último episódio", contou ele no podcast oficial da série.

"Depois que Piper deixa o monastério, ela pensa eu preciso transar. E ela procura no restaurante por um parceiro", explicou White. Além de ser longa demais, a sequência também divergia do tom estabelecido para o restante do episódio, marcado por mortes e reviravoltas. "Tinha um tom de comédia romântica no meio de Timothy tentando matar sua família com a fruta da árvore do suicídio. Parecia que eu estava tentando demais narrativamente."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

White afirmou que a ideia da trama era contrastar os arcos de Piper e Saxon (Patrick Schwarzenegger), que terminam a terceira temporada de The White Lotus abraçando as características que mais julgavam um no outro. Como lembrou o diretor, Piper encerra a série admitindo o próprio materialismo, enquanto Saxon, que foi introduzido como um personagem mulherengo, começa a se conectar ao seu lado mais espiritual, encorajado por Chelsea (Aimee Lou Wood).