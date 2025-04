Quando termina Tieta e quando estreia A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A reprise de Tieta está em contagem regressiva para chegar ao fim no Vale a Pena Ver de Novo. A novela, que marcou época nos anos 80, se despede da programação da TV Globo no dia 16 de maio, após mais de cem capítulos no ar desde sua reestreia em dezembro de 2024. Esta é a terceira vez que a história da irreverente Tieta (Betty Faria) é exibida na emissora.

Escrita por Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn, a trama gira em torno de uma mulher que volta à sua cidade natal, Santana do Agreste, anos depois de ter sido enxotada pelo próprio pai. Agora, ela retorna poderosa e determinada a mudar o rumo das coisas.

Enquanto se despede de Tieta, o público vai reencontrar outro grande sucesso da teledramaturgia: A Viagem. A novela estreia no dia 12 de maio, ocupando a faixa vespertina da Globo. Exibida originalmente em 1994, a produção é uma adaptação da obra escrita por Ivani Ribeiro nos anos 70.

Com um enredo que mistura amor, perdão e espiritualidade, A Viagem acompanha a jornada de Alexandre (Guilherme Fontes), que se suicida após ser preso por um crime grave. Sua alma perturbada interfere na vida dos que ficaram, especialmente quando sua irmã Diná (Christiane Torloni) se envolve com Otávio (Antonio Fagundes), um dos responsáveis por sua condenação.

O enredo ganha novos contornos com a morte de Diná, que reencontra Otávio em um plano espiritual conhecido como Nosso Lar. Lá, os dois passam a viver um amor além da vida. A atuação intensa de Guilherme Fontes como o atormentado Alexandre segue sendo lembrada até hoje como um dos grandes momentos da TV brasileira.

Com a saída de Tieta e a chegada de A Viagem, o Vale a Pena Ver de Novo aposta novamente na força das novelas que marcaram gerações.