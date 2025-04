Andressa Urach é diagnosticada com pneumonia e tem estado de saúde atualizado

Internada há três dias em um hospital particular no Rio de Janeiro, Andressa Urach finalmente teve o diagnóstico confirmado pelos médicos: pneumonia. A influenciadora compartilhou a notícia nesta quarta-feira (9) com seus seguidores, após passar dias com dores intensas no peito e dificuldade para respirar.

"A gente veio porque não sabia mais o que fazer. Parecia que tinham tacado um caminhão em cima da gente", relatou. O susto foi grande, já que os sintomas indicavam inicialmente uma virose. Porém, exames mais detalhados, como uma tomografia com contraste, apontaram a presença de água no pulmão.

Apesar de ainda não ter previsão de alta, Andressa tranquilizou os fãs. Disse que está sendo bem cuidada e que agora, com o diagnóstico correto, o tratamento será mais eficaz. "Depois de vários exames: quem procura, acha", contou. "Agora eu vou poder tomar os remédios certos para tratar essa pneumonia."

Durante o desabafo nos stories, ela fez um alerta: "Se você sentiu dor no peito, uma pontada como se fosse uma faca, falta de ar, procure um médico, tá? Isso é muito sério."

Outro ponto que chamou atenção foi o custo da internação. Em três dias, Andressa e a amiga que a acompanha já somam quase R$ 15 mil em despesas médicas. "Fico imaginando o quão difícil é para as pessoas que não têm condições e têm que enfrentar o SUS", refletiu.

Enquanto se recupera, a criadora de conteúdo adulto segue em observação e agradece o apoio que vem recebendo nas redes sociais.