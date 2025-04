Brasil está no Festival de Cannes, com filme estrelado por Wagner Moura

Ao lado de nomes como Richard Linklater, Wes Anderson, Jafar Panahi, Ali Aster e os irmãos Dardenne (e Jean-Pierre e Luc), o brasileiro Kleber Mendonça Filho estará no 78º Festival de Cannes competindo pela Palma de Ouro, com o longa O agente secreto, estrelado por Wagner Moura, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido. O evento transcorrerá entre os dias 13 a 24 de maio.



No material de imprensa do evento, a sinopse do longa nacional acusa o interesse de um agente de tecnologia descansar num Recife, objetivando mero sossego. Mas o plano do homem parece cada vez mais distante. Até o momento, curiosamente, o site oficial do Festival segue chamando o filme de Mendonça como O secreto agente. O filme do brasileiro responsável por Bacurau (prêmio do Júri, em edição passada de Cannes) e O som ao redor, transcorre há 50 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em mostras paralelas, estarão filmes assinados por Fatih Akin, Cédric Kaplisch, Sebastian Lelio e Scarllet Johansonn. Além da destacada participação de Robert De Niro, que receberá a Palma de Ouro honorária pela carreira, Missão: Impossível — The final reckoning, de Christopher McQuarrie, terá exibição dia 14 de maio, fora da mostra competitiva, com presença de Tom Cruise.