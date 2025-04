Mari Ávila confessa fetiche em "dividir" namorado com amigas

Mari Ávila usou suas redes sociais nesta última quarta-feira (9), e chamou a atenção dos seguidores de plantão ao ter compartilhado um registro polêmico com seu namorado, Luan Sousa.

Através do Instagram, a criadora de conteúdo adulto registrou o amado em clima de pegação com a influenciadora Rafaela Hart, que também produz vídeos +18, como bastidores da gravação do sexo a três que eles protagonizaram.

No vídeo, Mari Ávila entregou seu ‘fetiche’ em dividir o namorado com as amigas. "Namorar é dividir tudo, até as amigas", diz a legenda. "Se não for assim, eu nem quero", acrescentou ela.

Nos comentários, alguns internautas dividiram a opinião sobre o assunto, e Mari Ávila se mostrou bem resolvidíssima com o estilo de relação não-monogâmica imposta com Luan Sousa. "Não me conformo com isso, Maria, como consegue, mulher? Eu morreria de ciúmes", quis saber uma seguidora. "Sou do ramo há anos também, né?! Hoje em dia é muito tranquilo pra mim, fora que nunca fui muito ciumenta… gosto da bagunça", admitiu a beldade.

