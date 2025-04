Oscar anuncia nova categoria de ‘Designer de dublê" para a 100ª cerimônia

HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA - 02 DE MARÇO: Nesta foto fornecida pela Academia, as estatuetas do Oscar são vistas nos bastidores durante a 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em 2 de março de 2025 em Hollywood, Califórnia. Richard Harbaugh (Foto por Folheto /AFP) - (crédito: Folheto /AFP)

A Academia de Cinema e Ciências Cinematográficas anunciou a criação de uma nova categoria para o Oscar: stunt design, na tradução literal “designer de dublê”, que vai premiar a pessoa que planeja, coreógrafa e organiza as sequências de ação nos longa-metragens. A categoria está prevista para entrar em vigor na 100ª cerimônia da premiação, prevista para 2028. Ou seja, os filmes lançados em 2027 serão os primeiros elegíveis à estatueta.

Segundo o Bill Kramer, CEO da Academia, os dublês:“são uma parte fundamental dos filmes desde o início do cinema”. Enquanto a presidente da Academia Janet Yang reforça que eles estão orgulhosos de “honrar o trabalho inovador feito por esses profissionais", e parabeniza-os pelo comprometimento e dedicação com a conquista da categoria. Ambas as falas foram disponibilizadas em comunicado à imprensa.

Antes do Oscar, apenas o Prêmio do Sindicato dos Atores reconhecia profissionais da área. A categoria na premiação mais importante do cinema era muito pedida, o que foi comentado na cerimônia de 2024, quando Emily Blunt e Ryan Gosling homenagearam os profissionais ao apresentarem uma das categorias. Os dois estrelaram O dublê, longa que mostra o dia a dia desses trabalhadores, além de valorizar o papel deles no cinema.

Os pormenores das regras de elegibilidade serão decididos e divulgados em um futuro próximo pela Academia. A última categoria criada para a premiação foi Achievement in Casting, que celebra os feitos de diretores de elenco. Ela será realizada pela primeira vez na 98ª cerimônia, em 2026.