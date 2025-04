Juliana Paes está cotada para o elenco de Três Graças, título provisório da próxima novela das nove, cuja estreia é prevista para o segundo semestre, no lugar do remake de Vale Tudo.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a participação da atriz está sendo avaliada pela alta cúpula do canal carioca para interpretar um dos papéis principais da história assinada por Aguinaldo Silva.

Caso se confirme, será o retorno de Juliana Paes aos folhetins após sua participação no remake de Renascer (2024), e marcará a estreia de sua parceria com o novelista, com quem havia trabalho em uma participação especial na novela Duas Caras (2007) – como ela mesma.

Recentemente, inclusive, Juliana Paes gravou uma nova série da Netflix, intitulada Os Donos do Jogo, que narra os bastidores da máfia do jogo do bicho no Rio de Janeiro. A produção está prevista para estrear ao longo deste ano.

O post Juliana Paes é cotada para integrar elenco da nova novela de Aguinaldo Silva foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.