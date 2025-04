Jornalista da Globo detona 'Vale Tudo': "Faltou essa parte"

A novela Vale Tudo, de Manuela Dias, já começa a revelar suas incoerências. A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, achou um absurdo a vilã Maria de Fátima (Bella Campos) esconder R$ 4 mil no armário, sendo que facilmente existe conta para isso.

‘Faltou essa parte’

"Nota zero para o fato de Maria de Fátima guardar R$ 4 mil no armário, em Vale Tudo. Logo ela, espertíssima, em pleno 2025. Na mesma cena, a personagem até cita o Pix. A novela foi atualizada, mas fatlou esta parte, né?", disparou.

Alguns internautas concordaram com a crítica."Cheia de furos. A cena do falso incêndio, cadê as câmeras? Hoje seria facilmente descoberto quem fez a armação", pontou um perfil. Já teve quem discordasse. "Discordo, ter alguma quantia em mãos é totalmente normal e compreensível, até pq, há imprevistos que exigem dinheiro vivo", disse outro.

Recentemente, uma cena de Taís Araújo e Bella Campos viralizou na web. É mais um diálogo difícil de mãe e filha, marcado por humilhações e desprezo. "Taís Araújo e Bella Campos entregaram uma cena digna de novela no horário nobre da Globo", "Taís Araújo e Bella Campos entregaram a melhor cena da novela até agora", comentaram.