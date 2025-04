Projeto ‘Só Taguá Tem’ leva público aos patrimônios de Taguatinga

Praça do Relógio um dos patrimônios tombados de Taguatinga - (crédito: Tony Oliveira)

A partir desta quinta-feira (10/4), o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto SOMA Cidadania Criativa iniciaram o projeto Só Taguá Tem. Com o propósito de reconhecer e valorizar os patrimônios de Taguatinga, o projeto é realizado no Centro Cultural SESI Taguatinga, Galeria Olho de Águia e Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Leia também: Raymundo de Souza volta aos palcos em comédia teatral após destaque na TV

O Só Taguá Tem ocupa diferentes pontos da cidade e busca garantir a participação de diversos setores com diálogos que visam identificar e valorizar os patrimônios, a fim de fortalecer a identidade local e de promover a preservação da memória coletiva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao longo de 10 meses, o projeto vai se dividir em quatro fases conectadas a diferentes públicos da Região Administrativa, sendo a primeira delas os diálogos comunitários voltados para a escuta. Após esta fase, o projeto prevê a produção de uma campanha para criação de um mini documentário sobre os patrimônios locais, voltados para o público escolar, e uma atividade final de exibição do filme produzido junto à comunidade de Taguatinga.



Leia também: Shoppings se destacam pela grandiosidade ao redor do mundo

Serviço

Projeto só Taguá Tem

Dias 23 (às 10h), 26 (às 10h) e 28 (às 14h) de abril, no SESI de Taguatinga, Galeria Olho de Águia, Invenção Brasileira e Paróquia Nossa Senhora de Fátima, respectivamente. Entrada Gratuita e livre para todos os públicos. Ao final dos encontros, será oferecido um lanche para os participantes.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel