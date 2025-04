Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (12/4)

O RENASCER DA GRAÇA



Data estelar: Vênus se afasta da Terra e a Lua é Cheia em Libra.



Graças ao amor incondicional que o reino espiritual tem por nós e por todos os outros reinos da natureza é garantido que, apesar da cultura de medo que inventamos para nós aqui na Terra e da consequente expectativa de que tudo vá para o inferno a qualquer momento, não haverá nenhum apocalipse, ao contrário, há em andamento o renascer da Graça.



O ser humano pequeno e ignorante dessa realidade anda se engrandecendo artificialmente porque ocupa postos de poder no mundo, promovendo a retrogradação da civilização ao tempo em que uns escravizavam os outros como se isso fosse a coisa mais natural do Universo.



Todo e qualquer artifício que nossa humanidade inventar e que contrarie o modus operandi do conjunto sistémico tem data de vencimento. Por isso, serenos, testemunhemos o fim dos monstros.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto houver necessidade de ajustar contas com quem quer que seja haverá também impedimentos para você avançar em seus projetos com a velocidade e intensidade com que poderia. Faça esses ajustes o quanto antes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As guerras começam porque as pessoas defendem interesses divergentes e todas se sentem no direito de reprimir o que as contrariar. As guerras terminam, ou nem chegam a começar, quando as pessoas negociam e dialogam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há um tipo de alegria que depende de as circunstâncias enquanto há outro tipo que vem de dentro e que se irradia, contagiando o cenário, as pessoas e as circunstâncias com bom humor e ótima disposição. Essa é essencial.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante você encontrar uma maneira de expressar com a maior clareza possível suas expectativas, porém, sem criticar ninguém nem muito menos buscar culpados por você se ver aquém de suas pretensões. Tudo em seu devido lugar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Permita que seus pensamentos voem livres na direção do melhor futuro possível, sem se importar que, eventualmente, esse futuro pareça uma fantasia. Há fantasias que curam feridas e que servem para dar entusiasmo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por enquanto, foque naquilo que estiver em andamento, porque mesmo que surjam oportunidades brilhantes, essas só serviriam para você se distrair do que realmente importa de imediato. Cada coisa em seu devido tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A inveja, o ciúme, o egoísmo exacerbado, todas essas atitudes são tidas como normais em nossa sociedade, mas são toxinas que contaminam os relacionamentos e produzem a perda da interdependência que garante a saúde.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Como administrar essas sensações interiores de que algo errado está para acontecer, quando aparentemente não há nada fora do lugar, muito pelo contrário? Observe com desapego o desenrolar dos acontecimentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todos precisamos de apoio e colaboração, mas o egoísmo anda na mão contrária e, por enquanto, as pessoas em geral continuam confiando mais nos conselhos do egoísmo do que na certeza da interdependência colaborativa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A carência de bem-estar afetivo não há de ser um problema a ser resolvido de imediato, dado haver outros assuntos mais importantes na pauta, os quais, se negligenciados, aumentariam ainda mais a carência afetiva.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar do caos aparente, será possível colocar ordem e manter tudo sob controle. Porém, não espere que isso aconteça por obra e graça dos mistérios da vida, você precisa tomar as iniciativas pertinentes a cada caso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sempre poderá, teoricamente, dar tudo errado, mas pela própria experiência você já deveria saber que a probabilidade de tudo dar errado é sempre pequena também. Você decide em que acreditar, e com que se preocupar.