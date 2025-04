Juju Ferrari visita Andressa Urach no hospital e revela que as duas fizeram as pazes

Após meses de troca de farpas e um desentendimento que chegou às vias de fato, Juju Ferrari e Andressa Urach anunciaram que reataram a amizade. A reconciliação aconteceu durante uma visita de Juju ao hospital, onde Urach segue internada em São Paulo por conta de uma pneumonia.

O encontro foi marcado por emoção e palavras sinceras. Em seu perfil no Instagram, Juju compartilhou uma declaração tocante sobre o reencontro e o desejo de deixar o passado para trás. "A vida é curta demais pra guardar rancor", escreveu.

As duas protagonizaram uma briga pública em outubro do ano passado, que terminou em agressões físicas e verbais — com direito a pontos no rosto de Urach após ser ferida com uma taça de vidro. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e marcou o fim de um breve romance que haviam vivido no início de 2024.

Mas o clima agora é outro. Juju fez questão de ressaltar o carinho que ainda sente pela modelo: "Sinto falta da sua risada, dos conselhos, das nossas loucuras. A nossa conexão é única", afirmou.

A reaproximação das duas pegou os seguidores de surpresa, mas foi bem recebida por fãs que torciam pela reconciliação. Ao que tudo indica, o que parecia ser um fim definitivo deu espaço para um novo começo — dessa vez, com promessas de mais amor, menos mágoas e um recomeço com afeto e maturidade.

