Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (13/4)

A ALMA HUMANA



Data estelar: Lua Cheia é também Vazia das 7h até 10h55 HBr



Nas plácidas ondas de domingos aprazíveis a alma humana, cheia de ansiedade e ressentimento, conspira vinganças e promove impulsos ignorantes que só servem para disseminar problemas e limitações aos muitos enquanto alguns poucos lucram com o sofrimento alheio.



A alma humana, porém, é resiliente e, no fundo, sabe distinguir muito bem a maldade da bondade, porque mesmo que tenha se acostumado a relativizar tanto a verdade que ela parece ter deixado de existir, quando coloca a cabeça no travesseiro e fica à sós consigo mesma, sabe muito bem o que é certo e o que é errado.



Temos todos margem ampla para errar o quanto quisermos e sermos teimosos nos erros, mas não é por falta de aviso interior que desconhecemos o que teríamos de fazer para consertar os erros. É por maldade mesmo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que não seja possível fazer todos os ajustes de conta que seriam necessários, pelo menos tome atitudes que signifiquem avanços nesse sentido, porque dessa forma você não acumulará problemas no futuro. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seus interesses devem ser defendidos, porém, é importante que você aceite que as outras pessoas também têm direito de defender interesses conflitantes com os seus, e que se assim for, por direito tudo vira guerra.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Passar bem e ter alegria são prioridades que não devem ser tratadas como exercícios de futilidade nem muito menos relegadas aos finais de semana ou às férias. Sem alegria a alma seca e perde a vontade de viver.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não é todo dia que há ânimo para se dedicar a atividades produtivas, porém, todo santo e maldito dia há requerimentos que exigem atenção e demandam produtividade. Como se concilia isso? Eis o dilema da humanidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tantas coisas boas poderiam ser ditas, mas as pessoas andam preferindo arvorar críticas e apontar dedos acusadores, dando sermões moralistas sobre como as coisas deveriam ser. Assim, todo mundo perde tempo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Suas pretensões hão de ser respeitadas, da mesma forma com que você precisa respeitar as pretensões alheias. Há de haver lugar para todos entre o céu e a terra, enquanto nossa humanidade não aceitar isso, só conflito haverá.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tantas coisas boas estragam porque as pessoas não suportam testemunhar o sucesso alheio, imaginando que são elas as que deveriam estar nesse lugar. Espiritualidade é celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aparentemente está tudo bem, porém, a alma não consegue deixar de sentir que há algo errado em andamento. Importante é não transformar essa sensação em paranoia, porque provavelmente vai passar e não deixar rastros.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O dia em que as pessoas deixarem de desprezar seus semelhantes e diferentes, convencidas de que devem se abrir passagem sozinhas pela vida afora, será o dia em que a civilização começará a se parecer aos ideais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de você se sentir com a alma desnutrida afetivamente, no momento há assuntos imediatos de maior importância que tornam a melancolia um luxo que custaria muito caro. Cada coisa em seu devido lugar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Uma só coisa você há de evitar neste momento, se abandonar à inércia, esperando que tudo se solucione por obra dos mistérios da vida. Se a vida soluciona através de mistérios, você há de ser os braços e pernas desses.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você decide, mesmo que inconscientemente, com que se preocupar, porque além de haver ingredientes evidentes que provocam tensão, há outros que são puramente imaginários. Por isso, você decide com que se preocupar.

