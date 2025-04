Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (14/4)

TUDO CERTO PARA DAR ERRADO



Data estelar: Lua míngua em Escorpião.



Nunca na história do mundo esteve tudo tão perfeitamente desenhado e articulado magistralmente por aqueles que se pensam acima de seus semelhantes e diferentes para que, no fim, dê tudo errado.



O ser humano materialista, que é assim não porque pense somente em dinheiro, mas porque parte do princípio de que a vida e todas suas manifestações são produto de combinações genéticas, insiste em criar uma civilização de raças superiores que escravizam as inferiores.



O ser humano materialista é ignorante da realidade espiritual e, por isso, ainda que tente, mais uma vez, promover o que já deu errado inúmeras vezes, agora se convence de que dessa vez vencerá, porque desenhou e articulou todos os ingredientes com magistral inteligência, mas, assim mesmo, testemunharemos que tudo está certo para dar tudo errado.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que não esteja tudo de acordo com seus intuitos, ainda assim está tudo certo. O problema consiste em estar tudo certo no mundo mais incerto que nossa humanidade nunca imaginou. Isso, porém, pode ser divertido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No fundo, todas as pessoas têm entre si muito mais em comum do que de diferente, mas mesmo assim pretendem ser reconhecidas pelas diferenças, as quais provocam divisões e confrontos completamente inúteis.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que é melhor dispensar qualquer tipo de conselho e, inclusive, você se abster de fazer buscas na Internet ou de perguntar à Inteligência Artificial. Há horas em que é necessário buscar respostas no interior.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto você continua se debruçando sobre as tarefas em andamento, surgem de dentro da alma certos pressentimentos de algo que não dá para nomear, mas que mesmo assim é vivido como uma realidade concreta.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que você sinta que o cenário é cheio de obstáculos e impedimentos, alguns aparentemente impossíveis de superar, continue você projetando sua mente ao futuro sem compromisso com a realidade atual. Tudo mudará.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há coisas que não são fáceis de expressar, mas que mesmo assim precisam ser conversadas. A questão toda consiste em selecionar com sabedoria as pessoas com que você abrirá sua alma, para o tiro não sair pela culatra.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando alguém apontar algo que você precisa fazer, procure não reagir com mau humor, mas se isso acontecer, respire fundo e aceite a situação, porque essa lhe brindará com a oportunidade de fazer algumas retificações.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você perceba que está sendo mal feito não há de evocar reações iradas nem muito menos autorizar você a dar sermões. Diante da ineficiência, tome você as rédeas da situação e demonstre como deve ser feito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O prazer que não pode ser compartilhado abertamente é, com certeza, um que precisará de manobras complicadas para ser realizado. Diante desse cenário, é bom sua alma fazer contas para ver se vale a pena.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto você procura aconchego e conforto, muitas outras coisas requerem sua atenção. Será melhor dar conta de todas as tarefas em primeiro lugar, mesmo que isso signifique postergar seu descanso. Melhor assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas ideias ocorrem ao mesmo tempo e você sabe que não dá para realizar todas, porque o dia continua tendo vinte e quatro horas e muitas dessas já estão comprometidas com as tarefas em andamento. Selecione.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Decolar e alçar esse voo magnífico com que sua alma sonha depende de ter os pés muito bem afirmados na terra também, porque toda grande viagem requer planejamento meticuloso de todos os recursos que serão necessários.