Capital Moto Week 2025 terá Lobão e Angra como atrações

Por Amanda S. Feitoza — O Capital Moto Week 2025 vai celebrar ícones do rock brasileiro. Lobão e Angra serão os headliners, na noite de 31 de julho, do maior festival de moto e rock da América Latina.

Enquanto Lobão estreará no evento, a banda Angra reviverá os clássicos da carreira em um dos últimos shows antes da pausa oficial.

O CMW deste ano ocorre entre 24 de julho e 2 de agosto, na Granja do Torto. Os ingressos da pré-venda estão disponíveis de 15 a 17 de abril, a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital.

Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week, afirma que a produção está radiante por receber bandas de relevância histórica para o rock. “Ter Lobão e Angra no nosso line-up é celebrar a essência do rock e reforçar a importância dessas lendas para a cultura musical do país. Será uma noite de muita emoção para o público do Moto Week, que, com certeza, viverá momentos históricos ao som destas lendas”, destaca.

A estreia de um veterano

Cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor, Lobão se apresenta pela primeira vez no festival com o Power Trio, à frente da guitarra e da voz, acompanhado por Guto Passos (baixo e vocal) e Armando Cardoso (bateria). Com hits emblemáticos que marcaram gerações, Lobão iniciou a carreira nos anos 1970 ao lado de Lulu Santos e Ritchie, passou pela banda Blitz e, mais tarde, deu início à carreira solo, com álbuns como Cena de cinema (1982), Ronaldo foi pra guerra (1984) e o Acústico MTV (2007).

Animado com a apresentação, o artista deixa um recado para o público do Moto Week: “Alô, Distrito Federal e adjacências, estou muito empolgado para cometer uma efeméride musical no Capital Moto Week. No repertório, preparamos aquela variedade que somente 50 anos de carreira podem garantir. Esperamos um público atento, pronto para curtir a potência de nosso Power Trio. Nos veremos por aí!”, diz Lobão.

Metal apoteótico: Angra promete agitar a noite

A apresentação do Angra no festival será uma das últimas antes da pausa do grupo, marcada para 3 de agosto. Formado por Fabio Lione (voz), Rafael Bittencourt (guitarra), Marcelo Barbosa (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria), o Angra levará ao palco principal do CMW a turnê Temple of shadows, relançamento do consagrado disco de 2004, considerado um dos álbuns mais importantes do metal mundial.

“Estou muito animado para voltar a tocar no Capital Moto Week, retornar a Brasília e fazer um grande show. Nossa última experiência foi incrível. A estrutura do festival impressionou e o tratamento que recebemos foi impecável. É sempre especial tocar para o público de Brasília, que tem uma energia única e há tantos anos chega junto com o Angra, sem falha! Vai ser um prazer”, celebra o baixista Felipe Andreoli.

Além de Lobão e Angra, o CMW confirmou no line-up a banda canadense MAGIC!, conhecida pelos hits mundiais Rude, No way no e Lay you down easy. O grupo — formado por Nasri Atweh (vocal), Mark Pellizzer (guitarra), Ben Spivak (baixo) e Alex Tanas (bateria) — traz ao público uma mistura de pop, rock e reggae, em um dos momentos mais aguardados da noite. As demais atrações serão anunciadas nas próximas semanas.

Serviço

Capital Moto Week 2025