Capital Moto Week tem seletiva com 1.300 bandas para edição 2025

O Capital Moto Week, maior festival de moto e rock da América Latina, recebeu, de forma inédita, 1.300 inscrições para a seletiva de bandas que se apresentarão na edição de 2025. Entre os inscritos, estão artistas da Holanda, Portugal, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador e Uruguai, além dos representantes brasileiros de 25 estados e do Distrito Federal. A edição 2025 do festival está marcada para 24 de julho a 2 de agosto, em Brasília. Os ingressos por dia ainda não estão disponíveis para venda, mas os passaportes, que dão acesso a todos os dias e shows do evento estão em pré-venda pela Bilheteria Digital a partir de R$ 400.

A seletiva é uma das fases mais esperadas por artistas do Brasil e do mundo que buscam projetar seus trabalhos e subir no palco onde já se apresentaram ícones da música, como Angra, Sepultura, Call The Police, Pitty, Capital Inicial e Titãs. Neste ano, o Sudeste liderou as inscrições com 658 bandas, seguida pelo Centro-Oeste com 378, Sul com 159, Nordeste com 73 e, por último, o Norte com 24 bandas inscritas.

Leia também: Olivia Rodrigo chega a Curitiba para seu primeiro show no Brasil



Para participar, as bandas enviaram músicas autorais acompanhadas de um release com imagens de shows e um material midiático para a organização do Festival. Além da avaliação do nível de qualidade das bandas, o processo seletivo também analisa a autenticidade e expressão, assim como a presença e desenvoltura no palco. A banca de jurados é formada por produtores, músicos, artistas, publicitários e outros profissionais da música e do entretenimento.

O resultado será divulgado em abril, quando as bandas selecionadas serão integradas ao line-up completo, totalizando 10 dias de programação e mais de 100 shows de rock nacional e internacional. Entre eles, a banda canadense MAGIC! já foi anunciada. Conhecida pelos hits Rude, No Way No e Lay You Down Easy, o grupo já soma milhões de fãs pelo mundo e foi o primeiro confirmado da programação, que combina pop, rock e reggae.

Leia também: Banda Centropia está de volta com novos singles e show gratuito



O evento, criado em 2004, já atrai 800 mil pessoas, 300 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o Brasil e do mundo para a capital. Reconhecido por proporcionar uma experiência inesquecível que reúne rock, adrenalina e cultura motociclista em um complexo de mais de 320 mil m², o festival oferece uma programação variada e inclui atrações como tirolesa, bungee jump, roda gigante e cinco palcos temáticos com identidades únicas para agradar todos os gostos musicais do rock.





Capital Moto Week 2025

De 24 de julho a 2 de agosto, no Parque Granja do Torto. Ingressos na modalidade passaportes, que dão acesso a todos os dias e shows do evento, estão em pré-venda pela Bilheteria Digital a partir de R$ 400.