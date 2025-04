4 personagens que morreram na versão original de Vale Tudo

Reprodução/Globo Rubinho vai morrer em Vale Tudo

Na primeira versão de Vale Tudo, exibida em 1988, quatro personagens morreram ao longo da trama. Agora, no remake assinado por Manuela Dias, ao que tudo indica, o destino trágico de alguns deles será mantido — com apenas uma mudança confirmada até o momento.

Salvador

Como todos sabem, logo no primeiro capítulo, Salvador, pai de Raquel, morreu. A perda do personagem deu início aos conflitos centrais da novela. É ele quem deixou a casa em nome de Maria de Fátima, que logo vendeu o imóvel e fugiu para o Rio de Janeiro. No remake, o papel ficou com Antonio Pitanga.

Rubinho

Outro personagem que se despede em breve é Rubinho, pai de Maria de Fátima e ex-marido de Raquel. Sonhador, ele sempre quis tocar piano no exterior, mas sofre um infarto fulminante pouco antes de realizar esse desejo. A nova versão traz Julio Andrade no papel.

Cecília

Na versão original, Cecília, irmã de Marco Aurélio, morria em um acidente de carro. Sua partida gerava discussões sobre direitos civis, já que sua companheira, Laís, precisou recorrer à Justiça para ter acesso aos bens que construíram juntas. Desta vez, no entanto, a personagem continuará viva. Agora interpretada por Maeve Jinkings, Cecília seguirá na trama, segundo informações do jornal O Globo.

Odete Roitman

Por fim, a morte mais emblemática da novela: Odete Roitman. A vilã leva três tiros à queima-roupa e seu assassinato se torna um dos grandes mistérios da trama. Na versão original, Leila matou Odete por engano, pensando estar atirando em Maria de Fátima. A autora Manuela Dias já confirmou que a personagem de Débora Bloch também será assassinada no remake — mas o responsável pelo crime não será o mesmo da primeira versão.

