Aos 52 anos, Eliana mostra como mantém a boa forma ‘treino leve e gostoso’

Reprodução/Instagram Eliana

Aos 52 anos, Eliana compartilhou com seus seguidores um pouco da sua rotina de cuidados com o corpo — e com a mente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora mostrou que, mesmo com a agenda apertada, consegue encaixar treinos rápidos em casa.

A série de exercícios incluiu elevação pélvica, agachamento unilateral, cadeira extensora, tríceps martelo e tríceps mergulho no banco. Segundo ela, apenas 30 minutos de treino já fazem diferença. "Saio revigorada", afirmou.

Na legenda da publicação, Eliana destacou que o foco agora é a saúde mental. "Saúde Mental tem sido meu foco! O treino às vezes é rapidinho mesmo, principalmente quando tenho outros compromissos, mas meia hora já me ajuda", escreveu.

De acordo com o Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região, manter uma rotina de atividades físicas não só reduz o estresse como também melhora o sono, ajuda no controle do peso e fortalece a autoestima.