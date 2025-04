Projeto Marujos Pataxó lança álbum no Dia dos Povos Indígenas

Neste sábado (19/4) — Dia dos Povos Indígenas — o projeto Marujos Pataxó lança o álbum Hoje é Dia do Índio. O disco traz músicas inéditas e um apelo pela demarcação das terras indígenas. O lançamento já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Hoje é Dia do Índio chega em um momento simbólico e sensível, em meio a uma série de ataques, mortes e prisões na Terra Indígena Pataxó Barra Vermelha, no sul da Bahia. O álbum convida o público para uma experiência sonora na espiritualidade, natureza e saberes ancestrais do povo. O trabalho abraça a influência indígena na formação da cultura musical brasileira no samba, por meio das tradições percussivas e rítmicas.

O principal objetivo da iniciativa Marujos Pataxó é, por intermédio da arte, melhorar a qualidade de vida na Aldeia, com empregos, renda e com a preservação da cultura tradicional. O projeto conta com o apoio do Natura Musical e do selo Nikita Music Digital. A produção é assinada por Lenis Rino (Fernanda Takai, Matheus Aleluia, Tatá Aeroplano, Palavra Cantada).