Giraffas celebra os 65 anos de Brasília com 'caça a vouchers' de R$ 650

Por Amanda S. Feitoza — A história da rede de fast-food Giraffas está diretamente ligada à de Brasília. Fundada em 1981 no Lago Sul, a lanchonete que nasceu no quadradinho e cresceu junto com a cidade, se tornou uma das maiores redes de refeições completas do país. Para celebrar os 65 anos da capital, o Giraffas decidiu espalhar cinco vouchers no valor de R$ 650 por pontos turísticos da cidade.

Segundo Carolina Morais, gerente de marketing da rede, a ideia da ação surgiu a partir da conexão emocional entre a marca e Brasília. “Temos um carinho muito especial por essa cidade, onde abrimos nossa primeira franquia. Muitos de nós já crescemos com o Giraffas presente no nosso dia a dia. A gente cresceu junto com a cidade e com a marca”, afirma.

Mas para encontrar os prêmios, é preciso estar atento! Cinco influenciadores locais vão divulgar as pistas nas redes sociais. São eles: Ari Reis (@arireis), Dani Carvalho (@ondecomerbrasilia), Déborah Montalvão (@dicas.bsb_), Karl Jeanneth (@cheiadesegredos) e Lucas Alves (@lucazalvez).

E um aviso: as famosas “giraffinhas” também vão soltar dicas ainda mais específicas nas redes sociais da marca.

Caça aos vouchers do Giraffas

Nesta quinta-feira (17/4), os influenciadores começam a divulgar conteúdos especiais anunciando a ação e convocando os seguidores a participarem da brincadeira. Já no dia 21 de abril, eles publicarão pistas enigmáticas sobre os locais onde os cupons estarão escondidos.

Os cinco locais escolhidos têm forte valor simbólico para Brasília e reforçam o vínculo entre a cidade e o Giraffas. Carolina dá um spoiler: um dos cupons, inclusive, será escondido dentro de uma das unidades da rede. “Em homenagem à capital onde tudo começou” compartilha.

“Quem encontrar um dos vouchers vai poder comemorar comendo muito Giraffas, alguns relembrando a infância, outros criando novas memórias com os filhos. É uma forma de agradecer o carinho dos brasilienses por mais de 44 anos de história”, conclui Carolina.

Serviço

Quando: Dicas no dia 21 de abril

Onde: 5 pontos turísticos de Brasília (incluindo uma loja do Giraffas)

Como participar: Acompanhar os influenciadores e a marca para seguir as pistas