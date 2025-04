Conheça a rotina matinal de Bruna Marquezine, Gisele Bündchen e Isabeli Fontana

No universo das celebridades, a rotina pode ser intensa e imprevisível. Ainda assim, muitas famosas encontram no início do dia um momento essencial para cuidar do corpo, da mente e estabelecer o tom das horas seguintes.

Bruna Marquezine, Gisele Bündchen e Isabeli Fontana são exemplos de mulheres que levam a sério seus rituais matinais, combinando saúde, beleza e bem-estar com agendas lotadas. A seguir, mergulhamos nas manhãs dessas três personalidades e mostramos como elas organizam seus primeiros passos do dia. Confira!

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine inicia suas manhãs com um chá composto por limão, gengibre e própolis, consumido em jejum. Essa combinação auxilia na digestão e fortalece a imunidade. Além disso, a atriz mantém uma rotina de exercícios físicos e alimentação regrada para cuidar da saúde e da pele.

Durante uma viagem a Nova York, Bruna compartilhou sua rotina matinal em um vídeo para a revista Elle, mostrando que também dedica tempo ao celular e ao autocuidado logo após acordar.

Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen incorpora práticas ayurvédicas em sua rotina matinal, como o bochecho com óleo de coco, conhecido como "oil pulling", que ajuda na desintoxicação do organismo. Ela também inicia o dia com meditação e exercícios físicos, buscando equilíbrio entre corpo e mente.