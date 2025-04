Famosos que trocaram o agito da cidade grande por uma vida no campo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nos últimos anos, diversos famosos brasileiros optaram por deixar o agito das grandes cidades em busca de uma vida mais tranquila no campo. Motivados por razões que vão desde o desejo de maior privacidade até a busca por bem-estar e contato com a natureza, esses artistas encontraram no interior o refúgio ideal.

Ana Paula Arósio

A atriz Ana Paula Arósio, conhecida por seus trabalhos em novelas de sucesso, interrompeu sua carreira artística há mais de uma década e se mudou para um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo e depois para Swindon, na Inglaterra. Casada com o cavaleiro Henrique Plombon, ela optou por uma vida mais reservada e próxima à natureza.

Paula Fernandes

A cantora sertaneja Paula Fernandes, natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, escolheu viver em uma fazenda próxima de Belo Horizonte. Na propriedade, ela cultiva uma horta, cuida de animais e desfruta da tranquilidade do ambiente rural.

Lima Duarte

O veterano ator Lima Duarte trocou a agitação urbana por uma vida pacata em seu sítio em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ele dedica seu tempo à leitura, jardinagem e apreciação da natureza.

Marcos Palmeira

O ator Marcos Palmeira reside em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde administra a Fazenda Vale das Palmeiras. Na propriedade, ele produz alimentos orgânicos e atua como consultor em projetos de agricultura sustentável.

Lúcia Veríssimo

A atriz Lúcia Veríssimo, conhecida por seus trabalhos na televisão brasileira, decidiu se afastar dos holofotes e passou a viver em uma fazenda em Minas Gerais. Na propriedade, chamada Fazenda Independência, ela se dedica à criação de cavalos das raças Mangalarga Marchador e Quarto de Milha. Atualmente, Lúcia divide seu tempo entre o Brasil e Portugal.

Luiz Fernando Guimarães

O ator Luiz Fernando Guimarães, famoso por suas atuações em séries de comédia, mudou-se com a família para um sítio em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão foi motivada pela busca por uma vida mais tranquila e próxima da natureza.

Sérgio Guizé e Bianca Bin

O casal de atores Sérgio Guizé e Bianca Bin escolheu viver em um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Nas redes sociais, eles compartilham momentos de uma vida simples e conectada com o ambiente rural.

