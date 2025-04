Nintendo Switch 2 ganha comercial com participação de Paul Rudd

Novo console da empresa mãe do Super Mario, o Nintendo Switch 2 chega no dia 5 de junho deste ano e logo mais deve abrir a pré-venda para os fãs começarem a garantir o próximo videogame da marca. Para manter a empolgação viva, a Nintendo reviveu um clássico comercial da era do Super Nintendo, lançado em 1991 que tinha a inusitada participação, do agora astro de cinema, Paul Rudd, ele que dessa vez se divertiu jogando Mario Kart World, o novo exclusivo do console.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Fora a jogatina, o comercial focou em mostrar uma das novas funções do console com o chat ao vivo, demonstrando Paul conversando com os demais jogadores ao mesmo tempo em que vê a tela de cada um deles.

O Nintendo Switch chega no dia 5 junho e promete muitas novidades para os fãs da gigante japonesa. O console ainda não tem uma data, nem um preço fixo para chegar oficialmente ao Brasil, mas logo a Nintendo deve divulgar mais detalhes para o país.

Saiba Mais Diversão e Arte A música de Lexa em homenagem à filha falecida

A música de Lexa em homenagem à filha falecida Diversão e Arte Anitta vai fazer parceria com Doechii? Confira o que se sabe

Anitta vai fazer parceria com Doechii? Confira o que se sabe Diversão e Arte Juliette lança “Risca Faca” com sons e memórias da festa

Juliette lança “Risca Faca” com sons e memórias da festa Diversão e Arte Morre Tanea Romão, ex-participante do Pesadelo na Cozinha, aos 58 anos

Morre Tanea Romão, ex-participante do Pesadelo na Cozinha, aos 58 anos Diversão e Arte Filme 'Geni e o Zepelim' terá protagonista trans após críticas; entenda

Filme 'Geni e o Zepelim' terá protagonista trans após críticas; entenda Diversão e Arte Morre a cantora Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque