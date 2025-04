De Brasília para as novelas: veja artistas do quadradinho que estão na telinha

Em seus 65 anos de vida, Brasília também se consolidou como um forte berço de talentos artísticos que ganharam o Brasil. Não somente na música — já que o Rock Brasília 80 gestou bandas icônicas como legião urbana e Capital Inicial —, mas também nas artes cênicas, foi daqui que saíram grandes nomes que acompanhamos ao longo dos nomes nas telenovelas — como Françoise Fourton, Patrícia Pillar, Thaís de Campos, Karina Barum, Rafaela Mandelli, Rosane Mulholland, Camila Márdila, Welder Rodrigues, Anderson Tomazini, Alessandro Brandão e Murilo Grossi, por exemplo. A vitrine de artistas brasilienses é vasta. O Correio separou alguns que estão atualmente em produções.

Maeve Jinkings

Após estrear em novelas em 2015, em A regra do jogo, e uma passagem rápida por A dona do pedaço, em 2019, Maeve Jinkings está de volta ao gênero no remake de Vale tudo. A atriz de 48 anos dá vida a Cecília, irmã do vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero). No streaming, ela — que atualmente vive em Recife — também pode ser vista em séries como Os outros (Globoplay) e DNA do crime (Netflix).

Maeve Jinkings é Cecilia em Vale tudo (foto: Globo/Divulgação)

Juliano Cazarré

Embora seja gaúcho, Juliano Cazarré foi criado e formado em Brasília. Ele estreou em novelas em 2011, como Ismael, brilhou em Avenida Brasil (2012) e logo assumiu o primeiro protagonista, em Amor à vida, em 2013. O ex-morador da Asa Norte, de 44 anos, emendou vários trabalhos e, hoje, é Jayme em Volta por cima, novela das 19h que termina nesta sexta-feira (25/4).

Crédito: João Miguel Jr./TV Globo. Juliano Cazarré, ator (foto: João Miguel Jr./TV Globo)

Gabriel Sanches

Quando a atual das 19h sair do ar, quem entra é Gabriel Sanches. Após estrear em Pega pega (2018) e atuar em Quanto mais vida, melhor (2021), o brasiliense de 36 anos embarca em sua terceira novela com Dona de mim, que estreia na próxima segunda-feira. A nossa prata da casa, aliás, ostenta um prêmio de Ator Revelação, concedido pelo Notícias da TV.

Gabriel Sanches, ator de Brasília (foto: Leo Rosário Globo)

Murilo Rosa

Com 30 anos de carreira na televisão, Murilo Rosa estreou na extinta Manchete, em 1994, com a novela 74.5 — Uma onda no ar, mas seu grande boom veio com Xica da Silva, dois anos depois, na mesma emissora. De lá para cá, viveu personagens icônicos, como o Dinho de América (2005) e o Miguel de Desejo proibido (2008). Agora, ele pode é Tomás em Beleza fatal, da Max, em cartaz

na tevê aberta pela Band.

Murilo Rosa, ator e apresentador (foto: MARCELO FAUSTINI)

Rainer Cadete

Ainda que não esteja no ar, Rainer Cadete já prepara sua volta às novelas. Ele está gravando o retorno de Celso, personagem que viveu em Eta mundo bom (2016) e reviverá em Eta mundo melhor, a partir de junho. O ator de 37 anos estreou na televisão em uma participação especial em Caras & bocas (2009), cuja reprise está no ar no Canal Viva.

Ator Rainer Cadete (foto: Caio Gallucci/Divulgação)

Mariana Sousa Nunes

Embora não esteja em nenhuma novela atualmente, Mariana Sousa Nunes pode ser vista como Maria em Os outros, série original Globoplay que será exibida agora pela Globo. A atriz de 44 anos, ex-moradora da Asa Norte, participou de novelas como Amor de mãe (2019) e Quanto mais vida melhor (2021) e protagonizou Todas as flores (2022), disponível no Globoplay.

Mariana Sousa Nunes: o DF representado no elenco (foto: Globo/ Leo Rosário)