O que aconteceu entre Kew e MC Daniel? Cantor do hit ‘Descer’ explica polêmica - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Kew, intérprete do hit ‘Descer’, uma das músicas mais ouvidas do Brasil atualmente, iniciou a trajetória artística aos 12 anos. Antes de ter conquistado notoriedade como cantor, ele trabalhou como dançarino de MC Daniel.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, inclusive, já surgiram rumores de que o artista, que no ano passado havia lançado a faixa ‘Cuidado’, serviu como uma série de indiretas ao ‘Falcão’ do funk, que além de seu patrão, foi responsável pelo agenciamento de sua carreira por um período.

Leia também: Mc Daniel se emociona ao presentear avós em shopping

Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, Kew relembrou a parceria com MC Daniel. "Antes de entrar para a equipe do MC Daniel eu já cantava, já tinha lançado algumas músicas, fiz alguns shows. Logo após entrei como dançarino e recebi a oportunidade de cantar também nos shows", diz ele.

Sincero, o dono do hit ‘Descer’ afirmou que os dois tiveram uma parceria profissional que foi rompida por divergências de opinião. "A gente tentou algo, ele já cuidou da minha carreira, mas infelizmente não deu certo por conta de pensamentos diferentes, acabou não batendo, e acabou se rompendo essa parceria", conta Kew, que enfatizou sua gratidão pelos aprendizados adquiridos: "Sou muito grato a ele, a equipe dele, me ensinaram muita coisa, aprendi muito com eles", declara.

O post O que aconteceu entre Kew e MC Daniel? Cantor do hit ‘Descer’ explica sobre polêmica foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.