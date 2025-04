SAG anuncia data cerimônia de premiação de 2026, saiba mais

O SAG Awards, o Prêmio do Sindicato dos Atores, divulgou a data da próxima cerimônia, que será realizada no dia 1º de março de 2026. As performances elegíveis devem estrear ou ser transmitidas, no caso de séries, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025. As indicações serão divulgadas em 7 de janeiro de 2026.

O Screen Actors Guild Awards, criado em 1995, é uma premiação organizada pelo Sindicato de Atores da Aliança-Americana de Artistas de Televisão. Hoje um dos grandes termômetros para o Oscar, o evento celebra anualmente as melhores performances do cinema e da TV, além de homenagear um artista com o Life Achievement Award.

A última artista a ser homenageada foi Jane Fonda, reconhecida por sua carreira no cinema e engajamento em causas sociais. Outros destaques da edição de 2025 foram Kieran Culkin e Zoe Saldaña nas categorias de coadjuvante, ambos conquistaram o Oscar semanas depois. Conclave venceu melhor elenco, enquanto Timothée Chalamet e Demi Moore ganharam estatuetas nas principais categorias de atuação.

