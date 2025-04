Humoristas brasileiros que se encontraram com papa Francisco lamentam morte

Fábio Porchat e Cacau Protásio se encontraram com o papa Francisco no ano passado - (crédito: Reprodução/Instagram/@fabioporchat e @cacauprotasiooficial)

Os humoristas Fábio Porchat e Cacau Protásio lamentaram a morte do papa Francisco nesta segunda (21/4). Os dois se encontraram com o pontífice no Vaticano, no ano passado. Na ocasião, mais de 100 comediante estiveram presentes em evento para "celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade”.

"Papa Francisco era aberto ao diálogo. Nunca pregou contra. Sempre agregador. Queria trazer as pessoas pra junto. E é nisso que eu acredito! Foi um prazer poder conhecê-lo e rir com ele", disse Fábio Porchat.

Cacau Protásio destacou o legado do papa Francisco. "Ainda sem acreditar que esse ser incrível de luz partiu! Ele está feliz pois está voltando pra casa do nosso pai. Eu posso dizer que eu ganhei um amigo, que qualquer pessoa queria ter. Papa Francisco era sinônimo de: amor, acolhimento, escuta, compaixão, caridade, paz. São tantas qualidades para uma só pessoa que eu não acabaria hoje de escrever", afirma a atriz e comediante.

"Vá em paz! O senhor realmente cumpriu sua promessa de Representante espiritual pro mundo inteiro", acrescentou Cacau. Quando a atriz se encontrou com o papa Francisco ela teve as alianças abençoadas e aproveitou o momento para renovar os votos de casamento com o companheiro Janderson Pires.

O anúncio da morte do papa Francisco foi feito diretamente da Capela da Casa Santa Marta, pelo o cardeal Farrell. "Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados."

O cardeal continuou: "Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino."



