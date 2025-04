Ilze Scamparini: saiba onde fica o famoso telhado das gravações

A resposta é mais simples do que parece. O telhado de Ilze nada mais é do que a própria varanda do apartamento em que mora - (crédito: Reprodução/TV Globo/X/@marcioadson)

Com a morte do papa Francisco na manhã desta segunda-feira (21/4), a cobertura jornalística sobre a despedida segue a todo o vapor. Na mídia brasileira, um nome se destaca pela apuração em assuntos relacionados à igreja católica em Roma: Ilze Scamparini.

A global marcou a memória de milhares de brasileiros ao cobrir diversos momentos de destaque da igreja e agora, as redes sociais estão em pavorosa a cada momento em que a jornalista aparece nas telas. Com um estilo sério e sempre sobre o horizonte de Roma, a especulação sobre o "telhado" de Ilze virou tema de especulação entre os internautas.

Nas próximas semanas, a nossa Avril Lavigne dos telhados europeus, terá muito trabalho pela frente.



Boa jornada, Ilze Scamparini. pic.twitter.com/1gooNczfZw — Vinycios Grammeliski (@vinygramme) April 21, 2025

Ilze Scamparini já deve é estar, tal qual homem aranha, trepada nos telhados de Roma, pronta pra brilhar nos próximos dias pic.twitter.com/Su414LYrIK — Jota (@Jp_melloo) April 21, 2025

Mas a resposta é mais simples do que parece. O telhado de Ilze nada mais é do que a própria varanda do apartamento em que mora. A jornalista contou detalhes sobre o local para um quadro do programa Fantástico em 2023.

O terraço de onde a Ilze Scamparini faz as suas entradas nos jornais foi revelado em um quadro da Sabrina Sato no Fantástico: pic.twitter.com/2cyctHkGpb — Márcio Adson (@marcioadson) April 22, 2025

