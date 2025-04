Funeral do papa Francisco será no sábado; Vaticano divulga imagens do corpo

Vaticano divulgou as primeiras imagens do corpo do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos em decorrÊncia de um AVC - (crédito: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Vaticano anunciou que o velório do papa Francisco será realizado no sábado (26/4), às 5h (no horário de Brasília). Os ritos fúnebres para o sepultamento do corpo do papa tiveram início nesta terça-feira (22/4) com uma missa realizada para poucas pessoas na capela da residência de Santa Marta, onde o papa morreu.

A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários do Pontífice Romano.

O Vaticano também divulgou as primeiras imagens do corpo do papa Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21/4), aos 88 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral.

Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira (22/4) o Vaticano é possível ver o corpo de Francisco, que foi posto em um caixão de madeira, conforme pedido de papa.

Leia também: Papa Francisco deixa legado na luta em defesa das minorias e contra abuso infantil

No vídeo, feito na capela da residência de Santa Marta dois guardas suíços se posicionam ao lado do corpo, enquanto um cardeal asperge água benta sobre os restos mortais e uma missa é celebrada, na presença de poucas pessoas.

Funeral do papa Francisco será realizado no sábado

O corpo de Francisco será transferido para a Basílica de São Pedro, nesta quarta-feira, para o velório público, com honras de Estado. Às 5h de sábado (hora de Brasília), será realizado o funeral.

De acordo com o Vaticano, o cortejo fúnebre para o traslado do corpo de Francisco até a Basílica de São Pedro terá início às 4h desta quarta-feira (pelo horário de Brasília), e será comandado pelo carmelengo da Igreja Católica, cardeal Kevin Farrell.

O cortejo passará por pelas Praças de Santa Marta e dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela porta central.

Após a Liturgia, haverá um período de visitação à urna mortuária do Papa para que amigos e fiéis se despeçam do Papa Francisco.

Diversos chefes de estado confirmaram presença no funeral do Papa, entre eles o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja; e o presidente da Argentina, terra natal de Franciso, Javier Milei.