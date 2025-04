Pilastra Galeria-Escola realiza mostra com clipes de artistas do DF

Por Diller Abreu*—Nesta quinta-feira (24/4), às 19h, a Pilastra Galeria-Escola apresenta o pré-lançamento da segunda temporada do projeto Sinestesia — Entre Imagem e Som. No total, 12 artistas visuais e sonoros participam desta edição e, em duplas, criam videoclipes que transmitem sensações por meio de linguagens e temáticas diversidas. A curadoria do projeto é de Gisele Lima. A entrada é gratuita e o projeto é realizado com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo e do Governo Federal.

Leia também: Porão do Rock abre inscrições para 4 capitais disputarem vaga no festival

O pré-lançamento marca a abertura da nova sede da Pilastra Galeria-Escola (QE 40, rua 09, lote 8), que continua no Guará II, mas em novo endereço. As instalações utilizadas nas gravações ficarão expostas para visitação desta quinta-feira (24/4) até domingo (27/4), das 15h às 20h, na Pilastra Galeria. Na sexta-feira (25/4) ocorre, a partir das 19h, a festa de lançamento oficial do primeiro clipe, feito por Guilherme Moreira e Puta Romântica, com o coletivo de DJs BRUTA no comando das pick-ups.

Leia também: O novo álbum de Stevie Nicks após 14 anos

As obras serão lançadas sempre às sextas-feiras, uma por semana, até 30 de maio. Os vídeos terão visualização gratuita disponível no canal da Pilastra no YouTube e cada um terá versão traduzida para Libras. Duas oficinas gratuitas serão realizadas, de forma prática e teórica, como parte do projeto. Na própria quinta-feira (24/4), Luiz Olivieri ministra a aula Arte sonora como sondiagem. Em 31 de maio, após a exibição de todos os clipes, Gisele Lima apresenta a palestra Produção cultural: por trás da sinestesia. Apenas 20 vagas serão ofertadas para cada oficina, sob informações disponibilizadas no Instagram da Pilastra.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel