Porão do Rock abre inscrições para 4 capitais disputarem vaga no festival

O Porão do Rock 2025 está com uma grande novidade: o festival volta a realizar seletivas fora do Distrito Federal, mas agora com quatro seletivas simultâneas, em Curitiba, São Paulo, Fortaleza e Belém. É a maior abertura nacional da história do evento. Artistas e bandas autorais das cidades podem se inscrever para disputar uma vaga no line-up da edição deste ano, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em Brasília.

Apenas as 200 primeiras bandas inscritas por cidade terão seus materiais avaliados pela curadoria do festival. As inscrições estão abertas até 28 de abril, exclusivamente pelo site do evento. Para participar, é preciso preencher o formulário e enviar músicas autorais, fotos e release. Cada capital receberá uma seletiva com 10 bandas escolhidas, que se apresentarão ao vivo. A banda vencedora de cada cidade garante um lugar no palco do Porão do Rock 2025, com ajuda de custo de R$ 2.000, além de apoio logístico completo (passagens, hospedagem, alimentação e transfer). As seletivas vão ser realizadas no dia 10 de maio em Fortaleza, 11 de maio em Belém, 16 e maio em São Paulo e 18 de maio em Curitiba.

Com uma trajetória marcada pela valorização da música e cultura, o Porão do Rock já recebeu grandes nomes internacionais, como The Hives, Suicidal Tendencies, Muse e agora o Stone Temple Pilots, além de inúmeros artistas que se tornaram referência no cenário musical. Em 2025, o line-up inclui Sepultura, Raimundos, CPM 22, Baianasystem, Terno Rei, Cassino Supernova e muito mais.

Serviço

Porão do Rock 2025

Dia 23 e 24 de maio, no estacionamento da Arena BRB (Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília). Ingressos a partir de R$ 150 + + taxas do Digital Ingressos. Classificação Indicativa: 18 anos.