Luiz Roberto Magalhães faz homenagem e ressignifica o luto em romance de estreia

Livro 'A escolha' na redação do Correio: história de Roberto se mistura com a do jornal - (crédito: Ronayre Nunes/CB/D.A. Press)

Já imaginou se uma das tantas conversar do Chat Uol se perpetuasse por décadas. O famoso meio virtual de troca de mensagens on-line — popular na década de 1990 e começo dos anos 2005 — é o ponta pé inicial de uma história permeada por tragedia, luto, despedida, redenção e esperança. As linha de A escolha, livro de Luiz Roberto Magalhães, ressignificam uma perda singular para o autor. A perda do que poderia ter sido.

Magalhães falou com o Correio para apresentar a obra na noite desta terça-feira (22/4). O livro será oficialmente lançado nesta sexta-feira (25/4), às 17h, na recém inaugurada Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes — local que conclui a história do livro.

A escolha fala sobre a história de Roberto (o segundo nome de Luiz) com Sophia. Eles "se conheceram" em 2005 no Chat e não tiveram o final que um leitor desavisado poderia esperar. "Sophia me ligou em um sábado para a gente se encontrar. Eu não podia e a gente acabou remarcando para a próxima segunda. Mas ela sumiu. Na terça eu resolvi ligar e uma mulher atendeu, a Neide, melhor amiga dela, e então fiquei sabendo que Sophia tinha sofrido um acidente de carro e estava em estado gravíssimo", relembra Magalhães.

Sophia morreu alguns dias depois deixando uma filha, na época, de 7 anos — que também morreria dois anos depois. "Ela ficou na minha vida, mesmo sem eu a conhecer pessoalmente", comenta o autor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Gratidão e ressignificação

Luiz Roberto Magalhães fala sobre A escolha como um pai orgulhoso do filho que acabou de se formar em uma faculdade de elite, e com honras. As mãos em movimento, a voz apresada e o retorno a palavras exatas e específicas para expressar gratidão as pessoas que o ajudaram a conhecer melhor Sophia e o quanto aquele contato de 30 anos atrás atravessou o tempo.

"Eu não tenho pretensão", responde o autor ao ser questionado sobre o que espera que as pessoas levem da história. "O livro já tocou quem tem de tocar. O fato de fazer essa história chegar nos amigos, na família de Sophia já me deixa plenamente realizado", completa.

"Eu penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido encontrá-la naquele sábado", reflete Magalhães. Na prática ninguém consegue mudar o destino, mas literariamente ele conseguiu pensar e realizar. Na história de A escolha, Roberto impede Sophia de entrar no carro e se acidentar e responde ao subtítulo do livro: "E se você tivesse o poder de salvar a vida de uma única pessoa em qualquer momento da história, quem você escolheria?".

"O que eu consegui, o que eu busquei foi me deparar com uma tragédia e reverter em algo sublime. O livro tem essa redenção. No livro, ela (Sophia) vive", conclui Magalhães.

Serviço

Lançamento do livro A escolha

Casa de Chá, às 17h

Praça dos Três Poderes