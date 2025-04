Livro 'A invenção da Superquadra' é relançado com novos olhares da arquitetura do DF

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Editora Senac-DF lançam, nesta terça-feira (22/4), nova edição do livro A invenção da Superquadra. A obra, uma das maiores referências sobre o Conjunto Urbanístico de Brasília, é fruto da pesquisa dos professores Matheus Gorovitz e Marcílio Mendes Ferreira, da Universidade de Brasília (UnB), e reúne registro documentais das construções da capital federal.

O evento acontece na Casa de Chá, espaço projetado por Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes.

O relançamento da publicação, original de 2007, ocorre durante as comemorações dos 65 anos de Brasília. Além de traduzir os conceitos formulados pelo urbanista Lúcio Costa para o público, a obra é essencial para entender a vida na capital e como a arquitetura de Brasília se reinventou ao longo dos anos.

“É um legado técnico não apenas para arquitetos, mas que faz com que moradores e visitantes possam aprender a admirar ainda mais prédios tão comuns por quem passa pelo Plano Piloto”, destaca Leandro Grass, presidente do Iphan.

A nova atualização, feita em 2020, dá ao livro um novo projeto gráfico, além de revisão e fotos que não tinham na primeira edição. Um destaque são as imagens da renomada fotógrafa Joana França. A obra ganha ainda uma versão em inglês.

Para o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, o relançamento é uma forma de mostrar o compromisso com a valorização da história brasiliense. "A superquadra é uma ideia viva de urbanismo, que convida à reflexão sobre o espaço que ocupamos e sobre como nos relacionamos com ele”, explica.

Leia também: Semana de Design de Milão destaca brasilidade e relação com a moda

Além de fotos e informações de mais de 70 edificações, o livro conta com textos de arquitetos, entrevistas com especialistas que atuaram na construção e reflexões sobre as transformações na cidade ao longo do tempo.