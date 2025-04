Andressa Urach faz a fila andar e posa com novo affair dois meses após fim de namoro

A influenciadora e modelo Andressa Urach, de 37 anos, reapareceu nas redes sociais em clima de romance ao lado de um novo affair. Na última terça-feira (22), ela foi vista no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, acompanhando a partida entre Internacional e Nacional do Uruguai, válida pela Copa Libertadores da América. Apesar de não revelar a identidade do rapaz, Urach mostrou-se empolgada com o reencontro com o futebol: "Ele me convenceu a ir a um estádio pela primeira vez. O que o amor de p… não faz", brincou.

A gaúcha também fez questão de relembrar seu passado com o time colorado. "Sabia que eu já fui Garota Colorada? Musa do Inter???", escreveu, referindo-se a um ensaio sensual feito anos atrás com a bandeira do clube. Durante a partida, que terminou em um empate eletrizante de 3 a 3, ela mostrou-se envolvida com o clima do estádio, vestindo a camisa do Inter — mesmo confessando seu coração dividido. "Sou meio colorada e meio gremista! Eu torço pelos dois!", afirmou, aos risos, destacando seu perfil indeciso de libriana.

O novo romance surge dois meses após o fim de seu relacionamento com o ator de filmes adultos Cassiano França, conhecido como Kylian Cria. Eles haviam tatuado os nomes um do outro e chegaram a se considerar casados. No entanto, os ciúmes e a convivência intensa dentro do mesmo meio profissional acabaram abalando o vínculo. "Terminamos nos amando, mas no nosso trabalho é muito difícil ter um relacionamento", desabafou Andressa na época.

Cassiano também se manifestou, pedindo respeito ao término. "Não quero que venham me perguntar nada sobre. Tomamos a decisão da melhor forma possível. Desejo todo o sucesso do mundo", declarou. Agora, Urach mostra estar pronta para viver um novo capítulo, cercada de paixão e futebol.

