Editora Cosac Naify está de volta com títulos dedicados à história do Brasil

A editora Cosac Naify está de volta com um catálogo novo e foco em livros que dizem respeito à história do Brasil. O site da editora entrou no ar nesta quinta-feira (24/4) com o lançamento da série Crioula, que reúne cinco títulos.

Sinhás pretas, damas mercadoras, de Sheila de Castro Faria, Segunda visitação da Inquisição à Bahia (1618-1620), de Angelo Adriano Faria de Assis e Ronaldo Vainfas, Devoção negra — Santos pretos e catequese no Brasil Colonial, de Anderson José Machado de Oliveira, Viajantes de saias — Gênero e literatura em Adèle Toussaint Samson e Nísia Floresta, de Ludmila Souza Maia, e Caçadores de baleias —Uma história social e do ambiente marinho, 1740-1850, Wellington Castellucci Junior, são os primeiros lançamentos da editora e já estão disponíveis no site. Cada título da coleção custa, em média, R$ 130. Professores têm 40% de desconto.

Série Crioula, da Cosac (foto: Cosac)

Conhecida pelos livros de arte e por edições de luxo, a editora fechou as portas há oito anos por falência. Agora, volta como Cosac e tem Charles Cosac à frente. Ele quer dar destaque, sobretudo, à produção de obras de pesquisadores brasileiros que estejam se debruçando sobre a história do país, mas não exclui livros de arte, títulos internacionais e alguns do catálogo da Cosac Naify. Em, outubro, a editora publica mais três obras. A intenção de Charles Cosac é publicar cinco por ano.

