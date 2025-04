Lorde lança novo single, 'What was that', nesta quinta-feira (24/4)

What was that é o primeiro grande lançamento solo da artista em quase quatro anos - (crédito: Divulgação )

Nesta quinta-feira (24/4), a cantora Lorde lança o novo single What was that. A canção é o primeiro grande lançamento solo da artista em quase quatro anos, desde o disco Solar Power, de 2021, e dá início a uma nova era. Acompanhada de um videoclipe, a música já está disponível nas plataformas digitais.

A faixa tem coprodução com Jim-E Stack e Dan Nigro, conhecido pelas parcerias com Olivia Rodrigo, Chappell Roan e Conan Gray. O clipe foi gravado em locações de Nova Iorque, incluindo o Washington Park, onde surpreendeu os fãs com uma performance no início da semana. Entretanto, foi barrada pelos guardas por não ter autorização para apresentação.

Lorde estreou no mundo da música em 2013, com Pure Heroin e, desde então, lançou Melodrama, indicado a Álbum do Ano no Grammy, e o mais recente, Solar Power. Entre os prêmios colecionados pela cantora, estão Melhor Performance Pop Solo e Música do Ano por Royals. A última aparição da artista na música foi em participação com Charli XCX, na faixa Girl, so confusing, do álbum de sucesso Brat, em 2024.

