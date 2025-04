Referência Galeria de arte promove conversa entre artista e curador

Neste sábado (26/4), a partir das 11h, a Referência Galeria de Arte promoverá uma conversa entre o artista visual Diô Viana e Paulo Vega Jr, curador da mostra Banzeiro bom, de Diô. Os temas abordados serão o lugar da memória nas artes, o meio-ambiente como parte do processo de construção e meio para a produção do artista, o processo de elaboração da exposição, a escolha das obras e a expografia.

Diô Viana nasceu em Santarém, no Pará. Estudou pintura, desenho e gravura no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro e trabalhou como assistente do Ateliê de Gravura no Rio de Janeiro e nos ateliês de gravura e pintura da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Banzeiro bom, em cartaz na Referência Galeria, traz 40 obras entre pinturas, desenhos e gravuras concebidas nas últimas décadas e faz uma espécie de retrospectiva da trajetória do artista.

Já o gaúcho Paulo Vega Jr. é licenciado em educação artística pela Universidade de Caxias do Sul, mestre e doutor em artes pela Universidade de Brasília. Trabalhou na Universidade de Varsóvia, no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos.

Serviço:

Conversa com DIô Viana e Paulo Vega Jr.

Dia 26/4, a partir das 11h na Sala Principal da Referência Galeria de Arte (Asa Norte CLN 202 Bloco B Loja 11). Entrada gratuita e classificação indicativa livre.