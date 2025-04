Galeria do Templo da Boa Vontade apresenta a exposição Cores do Mundo - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A exposição Cores do mundo está aberta na Galeria do Templo da Boa Vontade (TBV). Celebrando os 65 anos de Brasília, os artistas prestam uma homenagem à capital com suas técnicas e individualidade. Os artistas participantes são a argentina Laura Lambré, a colombiana Morena, a finlandesa Cisela Bjork, Fernanda Curado de Portugal, Maldonado Díaz da Venezuela e os brasileiros Toninho de Souza e Francisco Alves.

Leia também: Brasília comemora 65 anos com última noite de shows na Esplanada

Cores do mundo teve sua abertura no dia 16 de abril e será finalizada no dia 30 de abril. As obras refletem a capital federal com inspirações no céu da cidade, nas suas paisagens e na arquitetura de seus monumentos. A exposição promete ser uma experiência visual rica e envolvente e está aberta todos os dias das 8h às 20h.

Serviço

Exposição Cores do Mundo

Até o dia 30 de abril, das 8h às 20h, na galeria do Templo da Boa Vontade (SGAS 915, lote 75). Entrada franca.