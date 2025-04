Prestígio, alegria e festa no encerramento da Maratona de Brasília

A Maratona Brasília já se consolidou como um marco das festividades do aniversário de Brasília. A edição de 2025 contou com a presença de autoridades, empresários e parceiros institucionais do Correio, que aproveitaram a manhã ensolarada de ontem para prestigiar o evento, seja na pista de corrida, seja no palco, celebrando os vencedores.

Entre os corredores, estavam o empresário e ex-governador Paulo Octávio; o deputado distrital Fábio Félix (Psol); o deputado federal Júlio César (Republicanos); o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes.

Paulo Octávio destacou a longevidade e tradição da corrida de rua (foto: Mariana campos/CB/D.A Press)

Paulo Octávio destacou a longevidade e tradição da corrida de rua. "Em 1990, quando a largada era em frente ao Congresso Nacional, tive o prazer de estar no Correio, participando da maratona", recordou. "É um evento que não pode terminar, tem que ser sagrado, para sempre. A Maratona Brasília deve ser reconhecida mundialmente", observou Paulo Octávio.

Fábio Félix elogiou o percurso dos 5km. "Corri a maratona outras vezes e era diferente. Agora, voltou o percurso original e é muito bonito, porque você contempla a parte cívica da cidade", ressaltou o distrital, que afirmou ter treinado durante alguns dias para fazer todo o percurso. O deputado federal Julio Cesar Ribeiro disse ter ficado muito feliz de participar do evento. "É uma maratona tradicional e que não pode faltar nas comemorações do aniversário de Brasília. Os 65 anos da cidade e do Correio, sem a maratona, não é um aniversário completo", avaliou o deputado federal.

Praticante de corrida como atividade física rotineira, Cláudio Abrantes competiu no percurso de 5 km. "Já venho correndo algumas provas e hoje foi especial, porque é o aniversário da cidade. Estava um pouco cansado, pois vinha de uma maratona que incluiu a Via Sacra e os shows da Esplanada, mas não podia deixar de vir. É sempre muito gostoso correr por Brasília", enfatizou o secretário.

O secretário de Cultura Cláudio Abrantes é praticante de corrida (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Presenças marcantes

A vice-governadora Celina Leão (PP) ressaltou a participação de atletas de várias categorias. "Realmente, é uma festa para toda a família. Ter mais de 6 mil atletas correndo é consagrar aquilo que já é tradição. Só não corri este ano porque fiz um procedimento no joelho, mas estou me preparando para 2026", garantiu.

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) afirmou que a maratona é um momento de alegria para todos. "Tivemos corredores de todas as idades e estamos mostrando que Brasília é uma cidade acolhedora do esporte", pontuou. "Espero que a gente possa, cada vez mais, fortalecer a cultura do esporte e da saúde. Fico muito feliz de estar comemorando 65 anos na nossa querida e amada cidade, Brasília, junto com a maratona, que é tradição do Correio Braziliense", acrescentou a parlamentar.

A distrital Paula Belmonte disse que a maratona é um momento de alegria (foto: Mariana campos/CB/D.A Press)

Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), José Aparecido Freire disse que só temos que "parabenizar e prestigiar" os turistas. "É muito bacana, pois acompanhei pessoas que estavam dando entrevista e falando que vieram de outros estados para Brasília, somente para participar da festa de 65 anos da cidade e da maratona", comentou. "Isso é maravilhoso! A nossa capital está fazendo 65 anos e o Correio Braziliense, que é extremamente importante, tem uma linda história junto com a capital", ressaltou.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, elogiou a prova (foto: Mariana campos/CB/D.A Press)

Diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), Vitor Corrêa elogiou a iniciativa. "É muito lindo vivenciar esses 65 anos de Brasília com uma maratona organizada e bem-sucedida, que explora e permite que as pessoas conheçam os monumentos mais importantes da cidade e, principalmente, o nosso céu, que é convidativo para todos os turistas. Que a gente possa apresentar a nossa capital para cada vez mais brasileiros", destacou.

Representando a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF), o diretor Leonardo Ávila marcou presença na maratona e elogiou o evento. "É um prazer estar neste evento, que já faz parte do calendário oficial das festividades de celebração do aniversário de Brasília", comentou.

Parcerias

Patrocinador do evento, o Banco de Brasília (BRB) esteve representado pelo gerente de patrocínio, João Eduardo Silveira. "O Correio é a cara de Brasília. É um orgulho muito grande estarmos aqui juntando duas marcas tão simbólicas para Brasília. É uma festa linda. Muito importante celebrar os 65 anos de Brasília com esporte", disse Silveira.

A Neoenergia e o Exame Medicina Diagnóstica, apoiadores da maratona, foram representados pelo diretor-presidente Fernando Candian e pelo diretor médico regional Gleidson Viana, respectivamente. "A Neoenergia tem incentivado constantemente a qualidade de vida e a saúde tanto dos seus colaboradores quanto da população em geral. Participar e incentivar os atletas é um prazer muito grande", ressaltou Candian. "Está totalmente alinhado com as nossas premissas apoiar um evento que promove bem-estar, saúde física e saúde preventiva, como a Maratona Brasília", acrescentou Gleidson.