Peça sobre arqueologia indígena homenageia Brasília em teatro de sombras

O Grupo Paepalanthus apresenta o espetáculo Contos da terra vermelha, um teatro de sombras que ocorre a partir desta segunda-feira (28/4), em Taguatinga. Com foco em contar a história da Capital Federal antes da construção, o espetáculo reverencia a ancestralidade presente há mais de 10 mil anos nesse território. A entrada é gratuita e aberta ao público, mas direcionada para estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e professores.

Na segunda (28/4), o público pode curtir o projeto no auditório da Escola Classe 26 de Setembro de Taguatinga, às 9h30, 14h e 20h. A peça também será paresentada na quarta-feira (30/4), no auditório do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, às 9h, 11h, 14h e 16h. O espetáculo foi idealizado a partir da dissertação de mestrado Quem conta um conto, aumenta um ponto: contadores de histórias no Distrito Federal (1991 a 2011), defendido por Aldanei Menegaz de Andrade.

Além disso, o grupo promove uma palestra de arqueologia indígena no Brasil Central em 29 de abril, às 11h e 13h, no mesmo local do espetáculo de quarta (30). A aula é ministrada pelo arqueólogo Francisco Pugliese. A iniciativa é financiada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e pretende contribuir para a promoção da educação patrimonial e o reconhecimento da cultura.