CCBB recebe o Projeto Cartola para celebrar o legado do compositor carioca

Fabiana Cozza inicia o Projeto Cartola no Centro Cultural Banco do Brasil - (crédito: Marcos Hermes/ Divulgação )

Um dos maiores cantores e compositores da história música brasileira ganha uma apresentação especial no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O Projeto Cartola celebra a obra do artista com shows de grupos de samba e choros oriundos do Clube do Choro e da Escola Brasileira de Choro, além de grandes nomes da música brasileira. O projeto será iniciado no dia 27 de abril e vai até dia 3 de agosto, sempre aos sábados e domingos de forma quinzenal.

Leia também: Quem foi o cantor e compositor Cartola

Agenor de Oliveira, conhecido como Cartola, é o homenageado do projeto. Cartola é um dos maiores nomes da história do samba e foi fundador da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. O projeto pretende celebrar o legado do músico e difundir sua contribuição para a música popular brasileira.



Iniciando o evento, a Regional Choro Livre inicia o evento sob comando de Reco do Bandolim. Em seguida, Fabiana Cozza ,cantora, atriz e pesquisadora, se apresenta e encerra a data inicial do Projeto Cartola. Marina Iris, Alfredo Del Penho, Vidal Assis, Nilze Carvalho, Moyseis Marques, João Cavalcanti, Ellen Oléria, Dhi Ribeiro e Teresa Lopes compõem a lineup.



Serviço

Projeto Cartola

27 de abril, a partir das 16h, no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES Trecho 02 Lote 22). Evento acontece quinzenalmente, sempre aos sábados e domingos. Ingressos gratuitos mediante retirada de ingresso.