Festival Cinema na Ceilândia leva sessões gratuitas para a população

Neste final de semana, Ceilândia vai oferecer um festival de cinema gratuito, com quatro sessões exibidas hoje e amanhã, para públicos de todas as idades. A programação começa hoje às 18h com a sessão infantil de Fera do mar, longa que acompanha um um marinheiro e lendário caçador de monstros que decide embarcar em uma missão em águas desconhecidas. Durante a aventura, sua vida vira de cabeça para baixo quando ele cria uma amizade com a fera mais perigosa dos mares. Às 20h, tem a exibição de Deus é brasileiro, com Wagner Moura e Antônio Fagundes. O filme mostra Deus, que resolve tirar umas férias por estar cansado de tantos erros cometidos pela humanidade. Ele decide procurar um substituto no Brasil, e um pescador o guia pelo país nessa importante busca.

No domingo, as crianças podem assistir o clássico da Disney e Pixar, Vida de inseto, animação que conta a história de um ganancioso grupo de gafanhotos que começa a atacar as formigas quando elas não repassam parte da colheita para eles. E, depois, Meus dois amores, acompanha um vaqueiro que tem uma mula valiosa, mas engana um matador ao vender um animal doente no lugar da ilustre mula. Ao descobrir a traição, o matador procura vingança e o vaqueiro recorre a um feiticeiro para se proteger.

O evento ainda homenageia duas grandes figuras do cinema do DF: Vladimir Carvalho, cineasta que integrou o movimento Cinema Novo e produziu mais de 10 documentários sobre temas políticos e da história nacional, e Abdala Carim Nabut, que foi dono do Cine Márcia, do Cine Karim, e das salas Miguel Nabut e Badya Helou, importantes salas de exibição que valorizavam a sétima arte no Distrito Federal. Denise Franco, uma das apoiadoras do festival, destaca a importância de honrar a memória desses dois ícones. "O protagonismo deles foi de grande relevância para o cinema no Distrito Federal, vivemos um apagão cultural e precisamos reapresentar à população a nossa história. Para prosseguirmos na caminhada não podemos esquecer as nossas origens culturais", observa.

"O contexto da cultura e das artes vai além do puro e simples entretenimento, estamos falando aqui de educação e de mentes libertas e preparadas para prover o futuro melhor para todas as gerações. Estamos diante de um grande reconhecimento do cinema nacional, e temos convicção que levando o cinema à população muitos jovens terão a oportunidade de conhecer de perto carreiras no audiovisual e poderão garantir um futuro inclusivo e digno", finaliza Denise. O evento, realizado ao lado da Casa do Cantador, tem patrocínio do Rotary Club e do gestor Oscar Silva, e apoio da consultora Denise Franco.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Festival Cinema na Ceilândia

Local: Rotary Clube de Ceilândia, QNM 32 - Área Especial I, ao lado da Casa do Cantador

