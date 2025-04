Semana Europa 2025 promove concertos de jazz na Escola de Música de Brasília

A partir da próxima segunda-feira (28/4), o projeto Eunic Jazz Express apresenta aos brasilienses a Semana da Europa 2025. A iniciativa reúne eventos que celebram o intercâmbio e a diversidade cultural entre Brasil e Europa. As comemorações serão na Escola de Música de Brasília (Setor de Grandes Áreas Sul, Quadra 602) e as entradas são gratuitas.

Na segunda (28), às 18h30, e na terça-feira (29/4), às 16h30, ocorrem os dois ensaios abertos. O concerto em comemoração ao Dia Internacional do Jazz será apresentado na quarta-feira (30/4), às 19h30. O quarteto que promove a festa é composto pelo brasileiro Oswaldo Amorim, no contrabaixo, o baterista ucraniano Aik Yehiian, o alemão Jerry Singla, no piano, além da guitarra comandada pelo hispano-brasileiro Flavio Rodrigues, conhecido mundialmente nos grupos de flamenco.

“A iniciativa promove o diálogo intercultural entre músicos do Brasil e da União Europeia por meio do jazz, e reforça o compromisso europeu com a promoção da diversidade e da inclusão cultural no país”, destaca a coordenadora da Eunic Brasília Lara Campedelli.