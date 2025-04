Temporâneo faz despedida com gêneros musicais para todos os gostos

O último fim de semana da segunda temporada de shows na casa noturna Temporâneo chegou. A balada encerra a edição com apresentações para gostos diversos e convidados surpresas no palco. Às margens do Lago Paranoá, na AABB, os eventos começam às 19h30 e os ingressos custam a partir de R$ 40, no site da casa e na bilheteria do local.

As portas se abrem nesta sexta-feira (25/4), com The Kitchen, Zero10 e Vital, além de uma participação especial para os fãs de reggae: Marceleza (Maskavo), com convidados. No sábado (26/4), o Temporâneo recebe clássicos nacionais do Bloco Eduardo & Mônica e Fábio Cavanha. A última dança será na próxima quarta-feira (30/4), em clima de despedida, mas em alto astral. Quem toma conta dos palcos são os veteranos Birinaite e os Distintos Filhos, com uma surpresa especial que será revelada durante o evento.

Para Paulinho Madrugada, idealizador do projeto ao lado da Verri & Verri Produções, o Temporâneo superou as expectativas na segunda temporada. "O Temporâneo nasceu para ser um espaço de encontros, boa música e celebração. Encerrar essa temporada com tanta energia e carinho do público é gratificante demais. Brasília abraçou o projeto e cada noite foi única. A gente se despede por agora, mas já com saudade e planos para o futuro", afirma em nota.