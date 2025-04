Morre a atriz Lucia Alves, de "O cravo e a rosa", aos 76 anos

Lucia deu entrada na Casa de Saúde São José depois de passar mal em casa, com falta de ar - (crédito: Reprodução)

A atriz Lucia Alves morreu nesta quinta-feira (24/4) após passar 10 dias internada em estado grave na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da artista à colunista Anna Luiza Santigo, de O Globo.

Lucia deu entrada na Casa de Saúde São José depois de passar mal em casa, com falta de ar. Ela foi encaminhada inicialmente para o Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon e, em seguida, foi transferida para o hospital particular.

A artista enfrentava um câncer no pâncreas desde 2022 e retomaria a quimioterapia na terça-feira (15/4), mas foi interrompida devido à internação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nascida em Belo Horizonte, Lucia Alves teve passagens por novelas como O cravo e a rosa, Barriga de aluguel, O fim do mundo, entre outras.