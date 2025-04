Maestro João Carlos Martins revela diagnóstico de câncer

Maestro João Carlos Martins conduz celebração de 200 anos do Senado Federal - (crédito: Thiago Cunha/Divulgação)

O maestro João Carlos Martins, 84 anos, revelou que foi diagnosticado com "câncer agressivo na próstata", em março. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, neste domingo (27/4), ele contou que fez a biópsia e já realizou a cirurgia para retirar o tumor.

Segundo o maestro, a notícia sobre o câncer foi "devastadora", mas agora ele tem esperança de que ele está curado. "O câncer foi extirpado da próstata. É evidente que sempre pode haver uma reincidência. Mas não vai ser o meu caso", disse João Carlos à colunista Mônica Bergamo.

"Aos 84 anos, depois de ter realizado 30 cirurgias, principalmente nas mãos, a última coisa que eu esperava era ser diagnosticado com câncer na próstata. E isso aconteceu, em março passado", afirmou.



"Depois do câncer, qual é o meu desejo? É o de deixar um legado, como eu prometi para o meu pai. E é isso o que eu vou fazer. Tenho certeza. Sei que sou como uma flecha que vai chegar no destino certo", emendou o maestro.



João Carlos ressaltou que vai se dedicar a uma "revolução" na educação musical para crianças de 5, 6 anos de idade. "Já iniciei um projeto no colégio paulista Liceu Pasteur e fiz uma exposição no Senado Federal. Estou falando com o Conselho Nacional de Educação. Não é para enfiar goela abaixo a música para uma criança, mas, sim, através de uma brincadeira, a criança procurar a música", detalhou.

O maestro também destacou que não tem medo da morte. "Passei a ser a pessoa com o maior amor à vida que você pode conhecer. Mas sou espírita. Estou preparado para ter outros voos no futuro, depois da morte", disse.

