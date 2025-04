Manassés e Silvério Pontes tocam clássicos da música brasileira no Clube do Choro

O palco do Clube do Choro se prepara para receber, hoje, dois craques da música instrumental. O multi-instrumentista Manassés de Sousa e o trompetista Silvério Pontes têm encontro marcado às 20h30, no show Do popular ao improvável. Acompanhados de José Cabrera (teclados), Hamilton Pinheiro (baixo), Cláudio Alencar (violão), Carlos Pial (percussão) e Tiago Rosback (bateria), os músicos exploram a versatilidade e o ecletismo do repertório preparado para a ocasião, com clássicos da música brasileira, internacional e canções autorais. "É sempre uma alegria ter a oportunidade de tocar no Clube do Choro, sobretudo em parceria com Manassés, um músico maravilhoso. Nós, juntos, vamos fazer uma salada bem temperada com o melhor da música. E entre os ingredientes, podem considerar a existência de canções de Chico Buarque, Jacob do Bandolim, algumas autorais. Um repertório bem apanhado para agradar o público brasiliense", afirma Silvério Pontes.

O trompetista ressalta a importância de a música ser tocada em todos os lugares. E indaga: por que não? "Ela faz bem, agrega, e o papel do músico é buscar esses espaços urbanos para tocar, para levar a nossa música brasileira, que tem potencial para tocar em qualquer lugar do mundo", defende Silvério Pontes.

Multi-instrumentista, compositor, produtor musical e arranjador, Manassés de Sousa une diferentes estilos musicais e técnicas em suas obras. Mistura clássicos, tendências vanguardistas e resgata raízes do violão e da viola. Completou, este ano, uma turnê na Europa e apresentou a música brasileira em vários lugares da França, Alemanha e Bélgica.

A trajetória do músico inclui parcerias com artistas renomados , como Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Nara Leão, Mercedes Sosa, Gal Costa, Elba Ramalho, Roberto Carlos, Dominguinhos e tantos outros. Além dos palcos, Manassés tem trabalhos voltados para outras vertentes da arte, como o balé e o cinema, sendo responsável por diversas trilhas sonoras."Eu mantive as minhas raízes nordestinas, mas sempre fui aberto para o novo, para o jazz, para o choro, para a música francesa, a música manute. Então, eu sou um músico do mundo, digamos assim",

Considerado um dos trompetistas mais talentosos da cena musical brasileira, o carioca Silvério Pontes começou a tocar o instrumento ainda na infância. Em 1980, formou uma dupla com o trombonista Zé da Velha e, juntos, deram vida ao gênero gafieira. Além de músico e compositor, Pontes também é ativista na preservação da música universal. Fundou o Coletivo Choro da Rua, um projeto que tem como objetivo democratizar o acesso ao choro e levar a tradição do choro para as ruas, praças, teatros e festivais. Em 2023, o Coletivo lançou o primeiro álbum Choro na Rua: Obrigado Zé da Velha e recebeu o prêmio de Melhor Grupo Instrumental e Melhor Disco Revelação, no Prêmio da Música Brasileira 2024.

Do popular ao improvável — Show Manassés e Silvério Pontes

Hoje, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília (SDC Bloco G - Brasília, DF). Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 40

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco