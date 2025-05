Gigante na tela: Fernanda Torres terá celebração monumental em Brasília

Um gigantesca tela de cinema, com as dimensões de uma quadra de tênis (325 m²): em condição privilegiada, a partir de junho, Brasília receberá o regresso do Open Air Brasil, após uma lacuna de nove anos na capital. Entre 3 e 15 de junho, no Pontão do Lago Sul, o público terá cardápio de 18 filmes, para curtir atrações na maior tela de cinema a céu aberto do mundo. Um dos pontos altos da festa de reverência à sétima arte promete ser a programação do dia 5 de junho, em que três filmes vão celebrar o talento de Fernanda Torres (que não estará presente). As sessões de Os normais e Saneamento básico virão em conjunto com a projeção do curta-metragem Ilha das Flores. A pré-venda inicial desta sessão será em 5 de maio (limitada a clientes Nubank). Público em geral poderá adquirir ingresso no dia 7 de maio (na plataforma Sympla).

Na 34ª edição, o Open Air Brasil chegará a Salvador, em setembro, enquanto as datas de cariocas e paulistas ficarão para 2026. Ao todo, o evento já integrou público superior a 750 mil. Há expectativa diária, na capital, de 1.500 pessoas. Além da tela vinda da Suíça, com exibição em 4K, o som impactará: serão 28 caixas Dolby Digital Surround à disposição. Complementam a programação de cinema, shows e atrações artísticas correlatas ao conteúdo de cada filme.

Também a céu aberto, em regiões com acesso limitado a cinema, uma dúzia de edições do Cinema Inflável (em caráter gratuito) será espalhada pelo Distrito Federal. A tela inflável mede 60 m², e o evento contará com distribuição gratuita de pipoca. Vinte filmes, por edição, difundirão talentos de cineastas locais.